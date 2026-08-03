Москва3 авг Вести.Экипаж судна Nadezhda, атакованного украинскими беспилотниками недалеко от Новороссийска, эвакуирован в российский порт, сообщили в Генеральном управлении по морским делам Турции.

Судно под флагом Камеруна следовало из Новороссийска в турецкий Самсун. На борту находились 22 члена экипажа, 13 из которых – граждане Турции.

Члены экипажа были благополучно эвакуированы в порт Новороссийска военно-морскими силами Российской Федерации говорится в сообщении турецкого ведомства

В результате атаки были повреждены жилые помещения и носовая часть судна. Пожар все еще продолжается, спасательная операция пока невозможна из-за угрозы беспилотной атаки. По данным ведомства, трое членов экипажа могут находиться в критическом состоянии.

Власти Турции заявили, что внимательно следят за ситуацией.