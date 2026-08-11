Москва11 авгВести.Турция не собирается пропускать военные корабли в Черное море, несмотря на давление со стороны государств НАТО. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве страны.
Отмечается, что Анкара тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтре и не допускает ее обхода.
Военные корабли не допускаются в турецкие проливы. … Турция продолжает строго придерживаться международных обязательств, регулирующих проход военных судов через проливызаявил источник агентства
Ранее проправительственная газета Türkiye писала, что часть стран, входящих в Североатлантический альянс, давят на Анкару, надеясь добиться более свободного прохода флотов через Босфор и Дарданеллы.
По информации РИА Новости, турецкая сторона в закрытом режиме обсуждает с Россией и Украиной возможности создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море.
8 августа агентство Bloomberg сообщило, что турецкие власти стали ограничивать проход судов через проливы в Черное море на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.