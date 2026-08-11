Анкара заблокирует проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

Турция не станет пропускать военные корабли в Черное море Анкара заблокирует проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

Москва11 авг Вести.Турция не собирается пропускать военные корабли в Черное море, несмотря на давление со стороны государств НАТО. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве страны.

Отмечается, что Анкара тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтре и не допускает ее обхода.

Военные корабли не допускаются в турецкие проливы. … Турция продолжает строго придерживаться международных обязательств, регулирующих проход военных судов через проливы заявил источник агентства

Ранее проправительственная газета Türkiye писала, что часть стран, входящих в Североатлантический альянс, давят на Анкару, надеясь добиться более свободного прохода флотов через Босфор и Дарданеллы.

По информации РИА Новости, турецкая сторона в закрытом режиме обсуждает с Россией и Украиной возможности создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море.

8 августа агентство Bloomberg сообщило, что турецкие власти стали ограничивать проход судов через проливы в Черное море на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.