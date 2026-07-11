Турция пока не приняла решение об участии в оборонном банке НАТО Турция подписала декларацию, но не спешит вступать в банк НАТО

Москва11 июл Вести.Турция продолжает оценивать возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве национальной обороны Турции.

По словам собеседника агентства, Анкара внимательно следила за созданием DSRB, участвовала в подготовительных переговорах в Монреале и подписала совместное заявление о создании структуры на полях саммита НАТО в Анкаре. Тем не менее, по итогам консультаций между профильными турецкими ведомствами, страна пока не готова взять на себя юридические и финансовые обязательства по участию в новом проекте альянса.