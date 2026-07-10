CNN Türk: Турция не будет участвовать в создании банка НАТО по обороне

В Турции отказались участвовать в создании натовского банка DSRB CNN Türk: Турция не будет участвовать в создании банка НАТО по обороне

Москва10 июл Вести.Турция пока не будет принимать участие в создании Банка по обороне, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), который ряд стран-членов НАТО решили учредить в ходе саммита в Анкаре. Об этом сообщил CNN Türk.

По данным телеканала, решение о неучастии в процессе было принято на основе стратегических и технических оценок. Официальных комментариев от властей Турции пока не поступало.

При этом ранее республика выражала готовность присоединиться к созданию банка. Наряду с Турцией аналогичное объявление сделали Албания, Бельгия, Греция, Канада, Латвия, Люксембург, Румыния и Украина.

Согласно плану, штаб-квартира DSRB будет находиться Монреале. Банк планирует привлечь до 134 млрд долларов на финансирование военных проектов, связанных с Украиной.