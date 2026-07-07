Ультиматумов не будет: участники саммита НАТО обойдутся без резких решений Политолог Кортунов: участники саммита НАТО желают сохранить статус-кво

Москва7 июл Вести.На саммите НАТО в Турции представители стран будут придерживаться текущих занимаемых позиций. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-международник, эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Со стороны большинства участников явно прослеживается желание сохранить статус-кво. Конечно, [им] хотелось бы убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы, может быть, добиться возвращения каких-то объемов американской военной помощи не в качестве коммерческих поставок, но даже сложившуюся ситуацию, если после саммита не подвергнется радикальным подвижкам, европейцы смогут интерпретировать как свою тактическую победу полагает эксперт

При этом, отметил он, у стран Европы нет ряда вооружений, которыми можно было бы заменить американские. Например, аналогов системы Patriot у них нет

Европейцы были бы заинтересованы, чтобы Соединенные Штаты выделили больше таких систем на поддержку Украины. Но США вынуждены учитывать другие потребности, которые существуют у Израиля, у американских ВС в зоне Персидского залива добавил он

Саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7-8 июля. Генсек альянса Марк Рютте анонсировал, что на мероприятии планируется подписать оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями.