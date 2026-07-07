Эксперт ответил, могут ли в Анкаре поднять вопрос поставок ядерного оружия Киеву Войтоловский: в НАТО не будут обсуждать размещение ядерного оружия на Украине

Москва7 июл Вести.На саммите НАТО в Анкаре не будут обсуждать вопрос размещения ядерного оружия на территории Украины, отметил в беседе с ИС "Вести" директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Даже если Киев попытается поднять этот вопрос, никто из стран-членов НАТО всерьез обсуждать это не будет, уверен он.

Совершенно очевидно, что это переход конфликта на новую стадию, это риск ядерной эскалации. Россия этого не потерпит. Даже если конфликт будет завершен, а потом Киев попытается попросить у стран НАТО размещение ядерного оружия — это в принципе вернет ситуацию к военному конфликту, потому что это то, из-за чего мы вынуждены были начинать специальную военную операцию сказал Войтоловский

По его словам, такое развитие событий в первую очередь не допустит американская сторона.

Понятно, какую реакцию это вызовет со стороны российского руководства и к каким действиям это приведет. Поэтому я уверен, что американцы это прекрасно понимают. Подобные вещи они никогда не допустят и они не позволят британцам или французам, если там найдутся горячие головы, хотя я и в этом сомневаюсь, пойти на подобные темы. Так что это вариант исключенный, а к провокационным заявлениям Киева и его попыткам показать собственную значимость уже все привыкли заключил Войтоловский

Саммит альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля. По информации CNN, лидер США Дональд Трамп прилетит в Анкару только из уважения к турецкому президенту Реджепу Эрдогану.