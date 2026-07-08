В итоговой декларации саммита НАТО нет обязательств о принятии Украины в альянс

Принятие Украины в НАТО не отражено в итоговой декларации саммита В итоговой декларации саммита НАТО нет обязательств о принятии Украины в альянс

Москва8 июл Вести.В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре нет упоминания возможности принятия Украины в альянс, следует из документа.

В декларации упоминаются обязательства о предоставлении Киеву финансовой помощи в 2026-2027 годах. В текущем году страны альянса выделят Украине 70 млрд евро на военную технику, помощь и программы обучения, в следующем – обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне.

Кроме того, в документе имеются расплывчатые формулировки, согласно которым Украина "вносит вклад в трансатлантическую безопасность".

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. Ранее преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов назвал цель саммита Североатлантического альянса и задачу европейцев на нем.