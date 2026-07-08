Каллас: НАТО сосредоточится на потребностях Украины в самообороне

Каллас заявила об успехах Киева на фронте Каллас: НАТО сосредоточится на потребностях Украины в самообороне

Москва8 июл Вести.НАТО следует сосредоточиться на оборонных потребностях Украины, поскольку обстановка на фронте складывается в пользу Киева, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

Участники саммита НАТО, который проходит 7-8 июля в Анкаре (Турция), обсудят "преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь" для коллективной обороны стран НАТО, отметила Каллас.

Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Динамика боевых действий смещается в пользу Киева подчеркнула Каллас

По ее словам, главы стран НАТО заявят на саммите об оказании дополнительной помощи киевскому режиму.

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки в Донецкой народной Республике (ДНР), что открыло прямую дорогу к продвижению российских войск на Славянск и Краматорск.

Россия предлагала Украине забрать тела погибших в боях за Константиновку украинских военнослужащих, однако Киев не принял предложение.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что отказ киевского режима от получения тел украинских солдат наглядно показывает, что российские войска контролируют данную территорию в ДНР.