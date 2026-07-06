Мирошник: Киев жертвует памятью о своих солдатах, чтобы выпросить поддержку НАТО Мирошник: Киев готов бросить останки своих солдат ради лживой картинки для НАТО

Москва6 июл Вести.Киев готов бросить останки своих солдат, чтобы представить на саммите НАТО в Турции лживую картинку поля боя, под которую можно выпросить деньги и поддержку, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Москва предложила Киеву приостановить боевые действия в Константиновке с тем, чтобы передать украинской стороне тела погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев отказался от этого предложения.

Таким образом, Киев не видит проблемы в том, чтобы пренебречь памятью о собственных солдатах ради выгодной картинки на саммите НАТО, отметил Мирошник.

Они готовы забросать телами города, бросить останки своих людей, которых вчера называли героями, только для того, чтобы на саммите НАТО была некая приемлемая, сконструированная, но абсолютно лживая картинка, под которую можно выпросить деньги и какую-то поддержку приводят "Известия" слова Мирошника

По мнению дипломата, киевские власти опасаются, что мир узнает о том, что Украина проигрывает а поле боя.

Россия обратилась к Украине с предложением прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля для передачи тел погибших боевиков ВСУ. Украинская сторона от предложения отказалась.

Киевский режим не сделал ничего, чтобы родственники могли достойно похоронить погибших солдат, и еще раз показал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, отметили в Минобороны России.