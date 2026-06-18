Москва18 июн Вести.Киев делает лишь те предложения о переговорах, от которых Москва точно откажется, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

Продолжение переговоров с Украиной в каком-либо формате при "добрых услугах" США возможно, но по этому вопросу нужна отдельная договоренность, отметил Мирошник.

Никаких особых пожеланий с украинской стороны вести диалог именно таким образом мы не видим. Есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались приводят "Известия" слова Мирошника

Киев заявляет о мире в такой форме и формате, которые неприемлемы для начала диалога, подчеркнул посол.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президенты США и России достигли на переговорах в Анкоридже определенных успехов в вопросе украинского урегулирования, однако действия европейских элит и киевского режима подрывают все мирные инициативы.