Москва12 апр Вести.Украина отказывается менять обычных солдат, Киев требует представителей националистических подразделений. Об этом в эфире "СоловьёвLIVE" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что для Украины наибольшую ценность представляют именно националисты.

Подход Украины [к обменам пленными] очень избирательный. Если мы бьемся за 80-летних бабушек, 90-летнего старика, требуем вернуть их обратно, то Украине, которой мы выдвигаем списки, сейчас официально опубликован список более 500 человек, украинских военнопленных, военных, говорят: "забирайте, давайте обменяем их". Украина говорит: "они нам не нужны". Это же просто солдаты, это же просто рядовые. … Естественно, в приоритете у них офицеры, представители каких-то националистических подразделений: Азов (признан террористической организацией и запрещен в РФ) , Айдар (признан террористической организацией, запрещен в РФ), Кракен (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и всякий прочий сброд. Вот этот сброд для Украины наиболее ценен. А обычный рядовой, солдат-всушник, он не нужен