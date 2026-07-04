Москва4 июлВести.Россия предлагает Украине прекратить обстрел Константиновки в ДНР с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения гуманитарной акции. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, Россия после освобождения города готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских боевиков в этом населенном пункте.
В этих целях предлагается с 12.00 мск до 18.00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновкаговорится в заявлении
В Минобороны РФ добавили, что Украине следует проинформировать российское командование о своем решении до 12.00 мск 5 июля.
Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку. За время операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 13,5 тысячи боевиков, 14 танков, 200 орудий артиллерии.