РФ предлагает Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля

Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля РФ предлагает Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля

Москва4 июл Вести.Россия предлагает Украине прекратить обстрел Константиновки в ДНР с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения гуманитарной акции. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, Россия после освобождения города готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских боевиков в этом населенном пункте.

В этих целях предлагается с 12.00 мск до 18.00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка говорится в заявлении

В Минобороны РФ добавили, что Украине следует проинформировать российское командование о своем решении до 12.00 мск 5 июля.

Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку​​​. За время операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 13,5 тысячи боевиков, 14 танков, 200 орудий артиллерии.