FAZ: Италия не поддержала обязательства НАТО по военной помощи Киеву на 2027 г.

Италия выступила против обязательств НАТО по военной помощи Киеву на 2027 г. FAZ: Италия не поддержала обязательства НАТО по военной помощи Киеву на 2027 г.

Москва30 июн Вести.Италия в процессе подготовки членов НАТО к саммиту в Анкаре выступила против фиксации долгосрочных обязательств альянса по военной помощи Киеву на 2027 год, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

В вторник в Брюсселе прошла встреча представителей входящих в НАТО государств, где обсуждался проект итоговой декларации саммита, который пройдет 7-8 июля. Страны альянса смогли договориться о выделении 70 миллиардов евро на военную поддержку Киеву в 2026 г., но из-за разногласий согласовать аналогичные обязательства на 2027-й не удалось.

Как отмечается в материале издания, в проекте документа должен был быть пункт о подтверждении союзниками обязательств сохранить в 2027 г. сопоставимый уровень военной помощи Киеву. Согласовать эти обязательство не удалось ввиду позиции Италии.

США при этом заблокировали включение в проект декларации саммита в Анкаре формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы.

Следующий раунд переговоров представителей государств Североатлантического альянса по проекту документа планируется в четверг.