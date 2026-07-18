NZZ: НАТО может не выделить Киеву 140 миллиардов евро в течение двух лет

НАТО может не выделить Украине 140 миллиардов евро в течение двух лет NZZ: НАТО может не выделить Киеву 140 миллиардов евро в течение двух лет

Москва18 июл Вести.Североатлантический альянс может оказаться не в состоянии ассигновать Украине военную помощь в размере 140 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов.

Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В материале указывается, что взятые обязательства по предоставлению Украине денежных средств могут стать очередным проявлением западной "политики пустых обещаний".

Издание приводит в пример не полностью выполненные обязательства НАТО по поддержке Киева. Так, из примерно 400 миллиардов евро, обещанных институтами Евросоюза и странами-членами за четыре с половиной года конфликта, Украина получила менее половины – около 180 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс обязался предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году.