На саммите НАТО Украине пообещают выдать всего 10 миллиардов евро НАТО пообещает Украине помощь в размере10 млрд евро вместо 70 млрд

Москва3 июл Вести.На саммите НАТО в Анкаре Украине пообещают не 70 миллиардов евро помощи, а только 10 миллиардов. Об этом сообщает агентство AFP.

Журналисты пояснили, что Североатлантический альянс анонсирует военную помощь в размере 70 миллиардов евро, однако в эту сумму войдут 60 миллиардов, которые уже пообещали выделить Украине.

Европейские страны НАТО и Канада договорились на саммите НАТО в Анкаре предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в течение 2026 и 2027 годов. Эта сумма будет включать 60 млрд евро, которые ЕС уже пообещал предоставить Киеву в 2026 и 2027 годах добавляет агентство

Ранее консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов объявил, что европейские страны должны обеспечить долгосрочные инвестиции и военную помощь киевскому режиму. По мнению специалистов, прекращения огня на Украине напрямую зависит от стабильных поставок оружия и боеприпасов ВСУ.