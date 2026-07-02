В Нидерландах захотели отправить своих военных на Украину Совет при правительстве Нидерландов призвал послать военных на Украину

Москва2 июл Вести.Нидерландам следует принять активное военное участие в возможной международной миссии на Украине, когда будет введен режим прекращения огня. Это предложение выдвинул консультационный совет по международным вопросам при правительстве королевства в своем заключении.

Уточняется, что Гаага должна принять участие в формировании группы государств, которая возглавит международную миссию на Украине. Причем авторы заключения настаивают именно на отправке военных.

Впрочем, в консультационном совете считают, что решение об отправке солдат должен принимать парламент. Причем нужно заранее определиться, какие подразделения перебросят на Украину.

В феврале 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал разместить западных военных на границе Украины и Белоруссии. Он утверждал, что Франция и Великобритания готовы направить по 5 тысяч солдат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ввод западного военного контингента на украинскую территорию для России неприемлем. Дипломат напомнил, что одна из главных целей спецоперации – демилитаризация Украины.