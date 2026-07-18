Посол РФ: Нидерланды все больше вовлекаются в украинский конфликт

Нидерланды все глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол РФ Посол РФ: Нидерланды все больше вовлекаются в украинский конфликт

Москва18 июл Вести.Решения нидерландских властей ведут ко все более глубокому вовлечению страны в конфликт на Украине и его дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин в интервью ТАСС.

По мнению российского дипломата, представить Нидерланды сторонним наблюдателем украинского конфликта трудно.

Своими решениями Гаага последовательно углубляет собственную вовлеченность в конфликт и способствует его дальнейшей эскалации сказал Тарабрин

Он отметил, что особенно опасными являются призывы совета при правительстве королевства отправить на Украину воинский контингент в составе "международной миссии". Это, подчеркнул российский посол, может способствовать переходу Европы к "качественно новому уровню противостояния", последствия которого для безопасности континента трудно прогнозируются.

Тарабрин также предостерег руководство Нидерландов и других европейских политиков от подобных сценариев и призвал их трезво оценивать последствия своих решений.