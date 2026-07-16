Москва16 июл Вести.Нидерланды устали от основного финансового бремени военной поддержки Украины и пытаются перераспределить эти обязательства между другими государствами Североатлантического альянса. Об этом заявил посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

Здесь явно устали нести основное финансовое бремя помощи Украине и хотят подстегнуть "отстающих" союзников по НАТО к увеличению соответствующих взносов сообщил он

Таким образом посол прокомментировал слова главы Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус о "пределе возможностей" военной помощи Украине.

Как и многие европейские страны, Нидерланды сталкиваются со значительным дефицитом вооружений, отметил Тарабрин. По его словам, в том числе речь идет о системах ПВО.

В Гааге осознают, что дальнейшее истощение запасов создаст угрозу безопасности страны, подчеркнул посол.

Тарабрин призвал не переоценивать слова министра, отметив, что Нидерланды уже давно не отправляют вооружение напрямую со своих складов. Вместо этого страна перешла на коммерческие закупки и спонсирование различных программ.

Дипломат также подчеркнул, что премьер-министр Роб Йеттен подтверждал готовность и дальше поддерживать Киев, в частности, путем совместного производства вооружений. По его словам, это свидетельствует не о прекращении помощи, а лишь о ее перераспределении.