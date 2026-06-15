В Нидерландах учатся содержать российских военнопленных, сообщает посольство Посольство РФ: в Нидерландах отработают строительство лагерей для пленных

Москва15 июн Вести.Нидерланды планируют провести учения, цель которых отработать размещение российских военнопленных в случае конфликта с РФ. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве России.

Дипломаты поясняют, что речь идет даже о строительстве бараков и организации охраны пленных.

Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами. Это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры вдали от линии боевого соприкосновения отмечает посольство

При этом подобные выходки правительства Нидерландов, отметили в посольстве, уже становятся обычными. По мнению дипломатов, Гаага испытывает терпение Москвы, доводя градус абсурда до немыслимого уровня.

Впрочем, в посольстве РФ напомнили, что у россиян имеется опыт освобождения лагерей в Европе.

Ранее посольство назвало шагом в сторону военной эскалации договоренности Нидерландов и Украины и совместном производстве БПЛА. Дипломаты особо отметили, что такие действия Гааги фиксируются и данные о них передаются в Москву.