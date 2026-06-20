Медведев: Россия не будет создавать концлагеря для европейцев

Медведев: РФ в случае чего не понадобятся концлагеря для европейцев Медведев: Россия не будет создавать концлагеря для европейцев

Москва20 июн Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал данные об испытании проекта лагеря для российских военнопленных в Нидерландах, отметив, что Россия в случае чего не будет создавать концлагеря для европейцев, посольку "радиоактивные кости и пепел закапывают в землю".

Как сообщало издание Algemeen Dagblad, армия Нидерландов проводит в городе Марнехейзене испытания нового проекта лагеря, который рассчитан в случае крупного конфликта на размещение до 2000 "российских военнопленных".

Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Европы, создавать концлагеря для европейцев не будет.

Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю написал он в своем канале в MAX

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Нидерланды могут строить лагерь для военнопленных для поддержания антироссийской информационной повестки.