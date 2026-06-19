Москва19 июнВести.Нидерланды могут строить лагерь для военнопленных для поддержания информационной повестки, направленной на агрессию против России. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в интервью ИС "Вести".
По его словам, строительству послужил исключительно информационный повод, так как Амстердам не является крупной военной державой и ни с кем не находится в состоянии войны.
Но даже если это часть такой информационной шумихи, это тоже неприятно, просто показывает дух времени и качество повесткисказал Тимофеев
Ранее посольство РФ в Гааге сообщило, что Нидерланды планируют провести учения, цель которых отработать размещение российских военнопленных в случае конфликта с РФ.