Эксперт прокомментировал данные о строительстве лагеря для пленных в Нидерландах Тимофеев: Нидерланды строят лагерь для пленных для поддержания повестки

Москва19 июн Вести.Нидерланды могут строить лагерь для военнопленных для поддержания информационной повестки, направленной на агрессию против России. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в интервью ИС "Вести".

По его словам, строительству послужил исключительно информационный повод, так как Амстердам не является крупной военной державой и ни с кем не находится в состоянии войны.

Но даже если это часть такой информационной шумихи, это тоже неприятно, просто показывает дух времени и качество повестки сказал Тимофеев

Ранее посольство РФ в Гааге сообщило, что Нидерланды планируют провести учения, цель которых отработать размещение российских военнопленных в случае конфликта с РФ.