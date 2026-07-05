Глава МИД Украины Сибига: "спецтрибунал" против РФ создадут в Нидерландах

Нидерланды разместят у себя "спецтрибунал" против России Глава МИД Украины Сибига: "спецтрибунал" против РФ создадут в Нидерландах

Москва5 июл Вести.Так называемый "спецтрибунал" против России будет располагаться в Нидерландах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях.

По словам министра, правительство Нидерландов приняло решение, которое позволит обеспечить полноценную работу будущего органа, а вся процессуальная деятельность будет проходить на территории страны.

Это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса. Оно демонстрирует готовность международного сообщества переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию института написал Сибига

Соглашение о создании так называемого "спецтрибунала" было подписано 15 мая в Кишиневе. По данным телеканала France 24, к инициативе намерены присоединиться 36 государств, включая 34 европейские страны, а также Австралия и Коста-Рика.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что не признают подобную инициативу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не намерена реагировать на планы европейских стран по созданию "спецтрибунала".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что Евросоюз не обладает полномочиями давать юридическую оценку действиям российских властей.