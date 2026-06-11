Москва11 июн Вести.В рамках готовящего 21-го пакета санкций Евросоюза в Нидерландах предложили ввести новые меры по сокращению так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть. Об этом заявил глава МИД королевства Том Берендсен.

Он отметил, что на этот раз речь пойдет о введении рестрикций на количество новых судов, якобы пополняющих "теневой флот", а также содействии "выводу из эксплуатации и утилизации" уже существующих.

В ходе своего выступления на заседании экспертной группы формата NB8++, Берендсен подчеркнул, что в Гааге выражают поддержку курсу на расширение санкционных списков в отношении судов, связанных с перевозкой нефти из РФ, а также выступают за введение ограничений против компаний и посредников, которые, по мнению голландских властей, якобы принимают участие в функционировании "теневого флота".

На встрече в формате NB8++ присутствуют государства Северной Европы и Прибалтики (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва) и ряд стран-партнеров, включая Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды и Польшу. В последнее время в рамках этого формата участники сосредоточились на проблемах региональной безопасности и санкционной политики.

Как ранее сообщал глава Морской коллегии Николай Патрушев, Евросоюз придумал понятие "теневого флота" для осуществления разбоя на международных морских маршрутах.