Власти Германии решили ужесточить меры против судов с якобы энергоресурсами РФ В ФРГ решили ужесточить меры против судов, якобы перевозящих энергоресурсы РФ

Москва21 апр Вести.В Германии решили ужесточить меры против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов, сообщается в публикации журнала Spiegel со ссылкой на участников совета.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в рамках Национального совета безопасности ФРГ, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц.

По информации Spiegel, Национальный совет также обсудил ситуацию в регионе Персидского залива. В связи с этим была создана рабочая группа из представителей соответствующих министерств в дополнение к рабочей группе бундестага по энергетике для отслеживания надежности поставок и колебания цен.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США провели перехват танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского американского командования (INDOPACOM).