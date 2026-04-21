Москва21 апрВести.В Германии решили ужесточить меры против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов, сообщается в публикации журнала Spiegel со ссылкой на участников совета.
Уточняется, что соответствующее решение было принято в рамках Национального совета безопасности ФРГ, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц.
По информации Spiegel, Национальный совет также обсудил ситуацию в регионе Персидского залива. В связи с этим была создана рабочая группа из представителей соответствующих министерств в дополнение к рабочей группе бундестага по энергетике для отслеживания надежности поставок и колебания цен.
Ранее стало известно, что Военно-морские силы США провели перехват танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского американского командования (INDOPACOM).