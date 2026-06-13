Москва13 июнВести.В ЕС задумались над введением спецпаспортов для "антивоенных россиян" из числа наиболее активных оппозиционеров. Но такие граждане в России будут преследоваться на всей территории. Об этом ИС "Вести" сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.
Уже не первый год антироссийские активисты на различных зарубежных площадках, включая ПАСЕ, активно ставят вопрос о предоставлении "антивоенным россиянам" специальных "паспортов демократии" Евросоюза. При этом ЕС сегодня трансформируется в откровенно враждебный к России военный блок.
Владимир Джабаров обратил внимание, что такие "паспорта" никогда не будут признаваться в России.
Мы считаем, что эти паспорта, по сути, новые аусвайсы XXI века. Это же когда-то практиковалось в свое время в гитлеровской Германии. Мы, конечно, их никогда признавать не будем. Более того, людей, которые будут наделены такими "паспортами", будем преследовать на всей территории России, даже за границейсказал Владимир Джабаров