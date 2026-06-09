Госдума приняла закон об усиленном контроле за иноагентами ГД приняла закон об усилении контроля за иноагентами

Москва9 июн Вести.Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон об усилении контроля за иностранными агентами, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Законопроект предлагает наделить Минюст России правом направлять в банки электронные запросы, на которые те будут обязаны отвечать в течение трех рабочих дней и предоставлять при обнаружении признаков нарушений закона об иноагентах справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронной форме. Порядок направления запросов и предоставления сведений Минюст РФ согласует с Банком России.

Кроме того, если иностранный агент сам обратится в Минюст с заявлением об исключении из реестра, но ему откажут, то подать такое заявление повторно он сможет не раньше, чем через год. Физлица, включенные в реестр впервые, будут иметь особый порядок повторного обращения.

С 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы и размещать такую рекламу на их информационных ресурсах.

Всем иноагентам с той же даты нужно будет направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации, их можно будет подавать в свободной форме.

Ранее, 5 июня, в реестр иностранных агентов были включены журналисты-расследователи Михаил Маглов и Виталий Солдатских. 29 мая иноагентом был признан политолог Андрей Никулин, автор Telegram-канала "Хмурое утро".