В Госдуме приняли законы для избегающих наказания релокантов ГД приняла пакет законов об ограничениях для избегающих наказания релокантов

Москва22 июл Вести.Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и в третьем чтениях закон об ограничительных мерах для находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения наказания релокантов. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет об "экстремистах, предателях нашей Родины", которые скрываются за границей, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Они должны понимать, что наказание в любом случае их настигнет сказал Володин

Речь идет о людях, которые были осуждены за совершение преступлений и скрывающихся от правосудия за пределами РФ. Также меры будут применяться в отношении сбежавших за рубеж лиц, которые виновны в совершении административных правонарушений против безопасности РФ, в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности России, к введению против страны санкций, дискредитацию ВС РФ, а также за нарушение законодательства об иностранных агентах.

В перечень из 14 мер войдет приостановка регистрации прав на недвижимость в РФ, заморозка и блокировка денег и имущества, а также ограничение на управление транспортными средствами.

Кроме того, в списке временных ограничительных мер также будут отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме и запрет на госрегистрацию в качестве ИП.