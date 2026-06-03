Володин об аресте имущества релокантов: каждый должен отвечать за свои поступки

Володин высказался об аресте имущества релокантов Володин об аресте имущества релокантов: каждый должен отвечать за свои поступки

Москва3 июн Вести.Любые попытки дискредитировать российскую армию и оскорблять солдат и офицеров, жертвующих собой ради страны, должны пресекаться. Каждый, кто совершил подобное, ответит по всей строгости закона, заявил ИС "Вести" председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал принятие закона об аресте имущества релокантов.

Это коснется тех из них, кто позволял себе дискредитировать российскую армию, оскорблял наших солдат и офицеров, которые защищают страну, жертвуя собой. Мы не позволим их обижать. Поэтому тот, кто такой поступок совершил, будет отвечать. Если он находится за пределами Российской Федерации, его имущество здесь будет арестовано. Думать надо о стране, она у нас одна и нам важно ее защитить заявил Володин

Депутаты Госдумы 26 мая приняли во втором и третьем чтениях законопроект об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России.