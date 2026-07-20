В Госдуме обсудят ограничения для сбежавших от наказания релокантов

Госдума рассмотрит ограничения для скрывающихся от наказания релокантов В Госдуме обсудят ограничения для сбежавших от наказания релокантов

Москва20 июл Вести.На заседании Госдумы 22 июля будет рассмотрен закон об ограничениях в отношении скрывающихся за рубежом преступников. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, меры также будут приниматься против лиц, осужденных за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах.

Совет Государственной думы определил 22 июля датой рассмотрения во втором чтении законопроектов, предусматривающих введение временных ограничительных мер в отношении лиц, скрывающихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания сказал Володин журналистам

Председатель Госдумы подчеркнул, что возможными мерами могут стать приостановка регистрации прав на недвижимость в РФ, замораживание и блокирование денежных средств, ограничение права на управление транспортными средствами, запрет на регистрацию в качестве ИП и другие.

18 июня заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что с 1 сентября 2026 года релокантов ждут серьезные последствия за неуплату налогов и штрафов. Так, поправки в закон предусматривают арест имущества релоканта до полной уплаты налогов и штрафов.