Совфед одобрил закон об аресте имущества правонарушителей-релокантов Совфед одобрил закон об аресте имущества релокантов, дискредитирующих армию

Москва3 июн Вести.Совет Федерации России в ходе заседания одобрил закон, предполагающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

Как отметили авторы закона в пояснительной записке, с начала специальной военной операции участились случаи совершения гражданами России, которые находятся за рубежом, публичных действий против российского конституционного строя и безопасности страны.

В перечень правонарушений, согласно закону, вошли среди прочего дискредитация Вооруженных сил России, призывы к введению санкций в отношении РФ, пропаганда нацистской символики, а также производство и распространение экстремистских материалов.

Новая норма предполагает арест имущества правонарушителей, в том числе денежных средств на банковских счетах.

Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года.