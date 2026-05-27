Москва27 мая Вести.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал введение мер в отношении уехавших из России граждан-релокантов, которые, по его словам, дискредитируют страну. Он резко высказался о таких россиянах, назвав их бессовестными паразитами, его слова передает РИА Новости.

Шеремет заявил, что считает справедливым и правильным решение об аресте имущества тех, кто порочит имя России.

Это бессовестные паразиты, которые долго наживались в России, а затем ее предали и уехали за границу, продолжая там обливать грязью воспитавшую их страну и ее армию сказал он

26 мая Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность ареста имущества, включая деньги на банковских счетах, у граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.