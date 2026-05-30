Москва30 мая Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что в Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов.

Он отметил, что опыт национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан в республике есть.

Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом – со всеми собственниками, кто где находится заверил Константинов

Глава парламента Крыма назвал справедливым закон по аресту имущества дискредитирующих Россию релокантов.

По его словам, те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредит ей, – "откровенные враги".

Закон, который предусматривает арест имущества, включая деньги на банковских счетах находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ граждан России, был принят Госдумой на этой неделе во втором и третьем, окончательном чтении.