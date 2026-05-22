Володин призвал отличать уехавших на заработки граждан от нарушителей законов

Москва22 мая Вести.Важно различать граждан, которые временно покидали Россию для отдыха, работы или учебы и впоследствии вернулись, от тех, кто, уехав за границу, позволил себе оскорбления в адрес участников специальной военной операции и совершил действия, направленные против государства. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

Кроме того, речь идет о гражданах, которые финансировали Вооруженные силы Украины, добавил он.

Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью, много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты, и они уехали. Как жизнь показала, там они никому не нужны, ну сейчас приходит осознание сказал председатель ГД

Володин отметил, что в случае возвращения им придется предстать перед судом, который определит меру ответственности.

Спикер Госдумы также добавил, что необходимо принять все меры для защиты России от тех, кто разрушал страну и оскорблял ее защитников. Он подчеркнул, что родина у всех одна, и закон един для каждого, независимо от обстоятельств.