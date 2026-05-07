В Думу внесут законопроект о запрете недвижимости заграницей для чиновников

Депутаты предлагают запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом В Думу внесут законопроект о запрете недвижимости заграницей для чиновников

Москва7 мая Вести.Запрет чиновникам владеть зарубежной недвижимостью предложил 7 мая лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, законопроект о запрете будет вскоре внесен в Госдуму.

Законопроект предусматривает ответственность за сокрытие фактов владения недвижимостью за границей – квартирой или домом, заявил политик в интервью РИА Новости. По мнению Сергея Миронова, люди, выступающие против победы России, накопившие "за душонкой капитал" и создавшие себе "запасной аэродром" являются "тихими коррупционерами".

Люди такого рода недостойны государственной службы и представляют угрозу для безопасности государства пояснил Миронов

Ранее Сергей Миронов анонсировал внесение на рассмотрение депутатов Думы законопроекта по увеличению сроков давности за бездействие и нарушение порядка рассмотрения обращений граждан с 90 дней до одного года для чиновников. Сейчас обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней, согласно законодательству. А на 31-й день начинается отсчет трехмесячного срока давности для привлечения чиновника к административной ответственности.

Ранее Сергей Миронов предлагал увеличить МРОТ в России до 60 тысяч рублей.