В ГД предложили запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей Депутатам и сенаторам хотят запретить владеть иностранной недвижимостью

Москва10 июн Вести.Депутат от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Кузнецов намерен внести на рассмотрение Госдуму законопроект о запрете для депутатов и сенаторов, а также их супругов и несовершеннолетних детей иметь недвижимость за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Предлагается внести поправки в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации".

Действующая версия закона предусматривает досрочное прекращение полномочий парламентария в случае, если он сам, его супруга или несовершеннолетние дети имеют счета в иностранных банках, хранят за рубежом наличные средства и ценности, владеют ценными бумагами зарубежных структур, долями в иностранных организациях или иными иностранными финансовыми инструментами.

Законопроект предлагает включить в список поводов для досрочного прекращения полномочий приобретение или наличие у парламентария, его супруги и несовершеннолетних детей недвижимости за рубежом. Вторым основанием является приобретение или наличие иностранного гражданства или вида на жительство у супруга или несовершеннолетних детей сенатора либо депутата.

Изменить также предлагается закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации" и закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", распространив требования выше на кандидатов на должность депутата или сенатора.

Как заявил сам Кузнецов, инициатива является "двойным подарком" ко Дню России. По его словам, для русского народа этот закон станет своего рода "национализацией депутатов и сенаторов", поскольку отныне парламентариями не смогут стать те люди, чьи семьи имеют имущественные связи с недружественными странами, обладают гражданством или видом на жительство таких государств. В то же время для самих законодателей, считает Кузнецов, закон служит защитой — он полностью исключает возможность внешнего давления и делает их семьи неуязвимыми для шантажа.