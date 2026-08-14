Москва14 авг Вести.Охрану торговых судов необходимо передать частным охранным организациям. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

По мнению политика, официальный статус российских охранников станет дополнительным сдерживающим фактором для "европейских пиратов".

Логично было бы передать охрану судов частным охранным организациям, чтобы разгрузить наших военных моряков сказал Миронов

Лидер "Справедливой России" также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны отвечать зеркально на любые попытки захвата торговых судов.

Зеркальные меры, о которых сказал президент, подразумевают использование сил военно-морского флота. Но сейчас они уже привлекаются к охране судов с российскими грузами. К тому же у флота остается большое число других задач у берегов России и в мировом океане добавил Миронов

Ранее Путин заявил, что планы ряда западных стран по захвату российских судов являются "пиратством и разбоем". Глава государства также подчеркнул, что Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.