Москва30 июл Вести.Для участников СВО необходимо сделать доступную медицинскую помощь, разрешив им проходить бесплатную реабилитацию в частных клиниках, а также уравнять выплаты бойцам. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он добавил, что Министерство обороны РФ уже поддержало такое предложение.

У нас, к сожалению, 95% всех центров реабилитационных, они частные, и только пять государственные. В этой связи мы говорим: "давайте мы сделаем так, чтобы участнику специального военного было все равно. Давайте дадим ему сертификат реабилитационный, денежная сумма. Он сам выбирает, где ему удобно, где ближе к дому, где его профиль, и ему все равно: частный это, государственный, он едет, потому что у него обеспеченный денежный сертификат". Мы обязательно должны на это найти деньги. Но, кстати, я должен сказать, что Министерство обороны двумя руками за. А пока у нас Министерство здравоохранения думает. Но я думаю, что думать осталось им недолго заявил Миронов

Он добавил, что видит несправедливость в том, когда участники СВО, могут сидеть в одном окопе, но при этом получать разные выплаты, поскольку они из различных регионов.

В окопе сидят два бойца. Один из одного субъекта федерации российской, другой из другого субъекта. У первого вот такие выплаты и вот такие льготы, а у второго ничего. Они в одном окопе сидят. И мы говорим: "Послушайте, а давайте федеральный стандарт, мы собрали все лучшие наработки из регионов. Там очень много толковых предложений. И вот мы сделали единый федеральный пакет. Давайте вот любой участник специальной военной операции, чтобы он не думал, из какого он субъекта, что там, да? Единый федеральный стандарт подчеркнул Миронов

Ранее Миронов заявил, что его партия стала второй по количеству принятых от нее законов. На первом месте в Думе была "Единая Россия".