Москва30 июл Вести."Справедливая Россия" заняла второе место по количеству принятых законов в Госдуме. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель партии Сергей Миронов.

Он добавил, что всего партия выдвинула 1239 законопроектов из которых 362 стали законами.

Не могу не сказать о том, что за вот этот восьмой созыв мы внесли 1239 законопроектов. Из них 362 стали законами. Уверенное второе место и по внесенным законопроектам, и по принятым законам. Второе место после "Единой России". Ну, так на всякий случай, "Единая Россия" больше нашей фракции в 11 раз. А мы тем не менее второе место