Москва30 июл Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью информационной службе "Вести" перечислил ключевые решения Государственной Думы VIII созыва.

По словам депутата, одним из самых значимых решений стало вхождение новых регионов в состав России.

Государственная Дума восьмого созыва приняла исторические решения о вхождении четырех новых субъектов Российской Федерации в состав России. Более того, мы не только их включили в состав России, мы очень плотно занимались правовым вхождением, чтобы все правовые нормы соответствовали общефедеральным нормам. Это было сделано. Именно в этом созыве впервые после изменения в Конституции мы утверждали правительство. Не согласовывали, а утверждали. И председателя правительства, и вице-премьеров, и министров, ну, понятно, что гражданского направления, потому что силовых назначает президент. Это было очень важно. Мы не всех поддержали. Более того, до сих пор я считаю, что финансово-экономический блок, конечно, нам нужно менять. Чем скорее мы это сделаем, тем будет лучше сказал Миронов

Он также подробно рассказал о работе над законопроектами для участников СВО.

Естественно, мы очень много внимания уделяли поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Ну, должен сказать, вот только мы внесли более 80 законопроектов, 50 из них были приняты. В соавторстве, да, потому что то, что мы делали, это очень важно и очень нужно. Ну, я напомню, что это мы добились того, что те, кто воевал еще в мае четырнадцатого года в ДНР, ЛНР, получили статус ветерана боевых действий. Наши пограничники получили такой статус, добровольцы получили такой статус. Мы внесли законопроект, по которому, если, к сожалению, участник специальной военной операции погиб или получил очень тяжелое ранение, вся его семья освобождается от любых кредитов сообщил Миронов

Ранее он раскрыл главные тезисы предвыборной программы "Справедливой России".