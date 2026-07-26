Депутат Макаров рассказал о госпрограммах по восстановлению новых регионов РФ Депутат Макаров рассказал об объеме плановых инвестиций в новые регионы России

Москва26 июл Вести.Подводя итоги работы депутатов восьмого созыва, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров в интервью ИС "Вести" рассказал о результатах реализации государственной программы восстановления экономика новых регионов.

При этом динамика бюджетных расходов в период работы VIII созыва Госдумы РФ демонстрирует приоритетность двух направлений: социальная сфера получила прирост финансирования в 72%, тогда как объем государственной поддержки экономики с 2021 года увеличился на 84%.

Это и запуск госпрограмм восстановления, и уже создание свободной экономической зоны. Кстати, создание свободной экономической зоны, вот в этих [новых] регионах позволило уже сейчас создать почти 115 000 новых рабочих мест. Инвестиции, только плановые инвестиции [в новые регионы] - 400 млрд рублей. В этом есть и наша заслуга. Мы создавали законодательную базу для этой работы рассказал Макаров

Ранее председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Вячеслав Петушенко рассказазал, что в этом году в новых регионах России планируется отремонтировать 800 километров автомобильных дорог. По его словам, с 2022 года в новых регионах восстановлены федеральная и региональная сети автодорог, а также 70 мостовых переходов.