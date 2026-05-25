Москва25 мая Вести.Еврейская автономная область (ЕАО) стала интереснее для инвесторов, что позволило выйти на рекордные темпы роста валового регионального продукта, рассказала губернатор региона Мария Костюк в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

В 2025 году Еврейская АО вошла в число 11 регионов-лидеров России по росту валового регионального продукта.

Я думаю, секрет успеха в том, что Еврейская автономная область стала интересна. Она была незаслуженно обделена вниманием, а сегодня она стала интересна. И сегодня очень многие инвесторы с удивлением увидели, что возможностей в Еврейской автономной области гораздо больше, и она более компактна, и там результат оперативнее можно получить отметила Костюк

Она добавила, что команда региона также определила основные точки развития для экономики ЕАО.

Здесь основное – логистика, транспорт. Здесь у нас трансграничный мост [в Китай], который с 2022 года для нас открыл новые перспективы и возможности… Это, конечно же, горнодобывающая промышленность. Да, тяжело, она попадает под санкции, но при этом она сегодня держит марку, она является сегодня одним из налогоплательщиков достойных и продолжает развиваться дальше рассказала губернатор

Во Владивостоке проходит отчетно-программный форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". Партия и правительство отчитываются о выполнении положений Народной программы "Единой России" в части развития территорий Дальневосточного федерального округа. Форум собрал губернаторов регионов ДФО, ветеранов спецоперации, экспертов из сфер строительства, экономики и энергетики.