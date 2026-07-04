Москва4 июл Вести."Справедливая Россия" утвердила предвыборную избирательную программу для предстоящих выборов в Государственную думу. Документ называется "Манифест справедливости" и содержит десять целей. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказал председатель партии Сергей Миронов.

По его словам, в предвыборной программе отдельно предусмотрены предложения по поддержке участников специальной военной операции.

Мы в условиях специальной военной операции думаем о наших воинах. Наша дальнейшая идея – единый социальный реабилитационный сертификат на реабилитацию для каждого участника специальной военной операции, выделение гектара земли бесплатно во всех регионах России и единые социальные льготы рассказал Миронов

Председатель партии сообщил, что второй крупный блок инициатив посвящен социально-экономической сфере. Он охватывает пенсионное обеспечение, демографическую политику, а также вопросы ценообразования на социально значимые товары и жилье.

Мы будем наставить на отмене пенсионного возраста – больше половины мужчин не доживает до 65 лет. Мы выступаем за ежеквартальную индексацию на уровне инфляции. Мы выступаем и за 13 пенсию, и за 13 зарплату. … Зарплаты учителей и медиков: мы считаем, что по уровню социальной защиты, по уровню зарплаты, по уровню пенсионного обеспечения они должны быть приравнены к госслужащим добавил он

Также Миронов отметил, что партия запустит всероссийскую акцию по сбору подписей граждан за оформления обращения к правительству страны по отмене решения о повышении тарифов ЖКХ с 1 октября.