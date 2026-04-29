Миронов: 64% россиян имеют вторую работу или несколько Миронов заявил, что 64% граждан РФ имеют вторую работу или несколько

Москва29 апр Вести.Люди в России живут тяжело, 64% работоспособных граждан страны трудятся на нескольких работах. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

Он обратил внимание, что 31 миллион человек обращается за выплатами от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это, по словам политика, является еще одним показателем, что людям "не хватает денег".

64% работоспособных граждан нашей страны работают не только на одной работе, на второй, а иногда на третьей, на четвертой. Им не хватает денег. 64% работающих не могут позволить себе работать только на одной работе, потому что им просто не хватает денег. Вот это реальная бедность сказал Миронов

Глава "Справедливой России" предложил поднять минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей.

Давайте частично года за два повысим. Но это же реальные деньги. У нас и врачи, и учителя, и работники культуры, и наши ученые, они получают, бюджетники, мизерные деньги. Ну вот, например, у нас в Москве зарплата учителей бывает и больше 100 000 рублей. А у нас есть регионы, где люди, учителя, работая на полторы ставки, получают не более 25 000 рублей в месяц. Вот как, как они выживают? заявил депутат

Кроме того, по словам политика, для работников бюджетных организаций оклад "должен составлять более 70%".

Не начисления, не какие-то там премиальные, которые в том числе зависят от начальника. Я назову вещи своими именами, давайте адекватно платить деньги заключил он

Ранее Миронов выступил с предложением включить полный период отпуска по уходу за ребенком в страховой пенсионный стаж.