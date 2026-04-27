Депутат Миронов предложил засчитывать в стаж все три года декрета

Миронов предложил засчитывать в стаж все три года декрета Депутат Миронов предложил засчитывать в стаж все три года декрета

Москва27 апр Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью ТАСС выступил с инициативой включения полного периода отпуска по уходу за ребенком в страховой пенсионный стаж.

Депутат пояснил, что в трудовой стаж необходимо засчитывать не полтора года, как это практикуется в настоящее время, а все три года декрета.

По его мнению, этот срок является максимальным периодом отпуска, и зачастую молодые матери не имеют возможности или желания оставлять ребенка раньше, чтобы вернуться к профессиональной деятельности.

Миронов подчеркнул, что, посвящая себя воспитанию детей, женщины в текущих условиях несправедливо теряют полтора года пенсионного стажа.

Глава фракции отметил, что данные предложения неоднократно вносились на рассмотрение в Государственную думу. Он также выразил уверенность, что инициатива находит полную поддержку у целевой аудитории и является долгожданной для молодых семей.

Кроме того, парламентарий указал на необходимость продления срока выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет. Он обратил внимание на существующий возрастной разрыв, при котором женщины обычно остаются с детьми до трехлетнего возраста, в то время как государственные выплаты прекращаются уже в полтора года.

Парламентарий аргументировал свою позицию еще и инфраструктурными сложностями, отметив фактическое отсутствие достаточного количества ясельных групп, что делает выход матери на работу в полуторагодовалом возрасте ребенка практически невозможным.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил выплачивать женщинам, которые никогда не работали официально, пособия по беременности и родам.