Москва20 июн Вести.Программу материнского капитала предложили сделать бессрочной мерой поддержки. Об этой инициативе ТАСС рассказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он также призвал расширить возможности использования этой выплаты.

Программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года и неоднократно продлевалась, в последний раз - до конца 2030 года. Миронов подчеркнул, что ее "конечно, нужно сделать бессрочной".

Нужно прекратить постоянные продления сроков программы. Маткапитал - самая эффективная мера в нашей демографии, в нем очень нуждаются наши семьи, эта программа должна стать постоянно действующей сказал депутат

Глава партии отметил, что нужно также "расширять траты, на которые можно направлять маткапитал". По словам парламентария, многие семьи не готовы ввязываться в ипотеку.

В этой связи мы предлагаем: давайте разрешим маткапитал тратить на покупку отечественного автомобиля, разрешим тратить на ремонт своего жилья. На то, что людям нужно сказал Миронов

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил удвоить выплаты материнского капитала за второго ребенка.