Москва24 мая Вести.Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой изменить правила назначения единого пособия для семей с детьми. В беседе с ТАСС он заявил, что критерий нуждаемости необходимо увеличить в 2 раза, а для многодетных семей отменить его вовсе.

Единое пособие предназначено для семей с детьми до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель). Сейчас выплата назначается, если доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума.

Мы предлагаем поднять критерий нуждаемости до двух прожиточных минимумов для всех семей с детьми. А для многодетных вообще его отменить пояснил депутат

По убеждению Миронова, государство должно поддерживать многодетные семьи безусловно, так как если люди воспитывают троих и больше детей, они "уже внесли свой вклад в демографию и ничего не должны доказывать государству".