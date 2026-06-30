В Госдуме считают, что национализация системы ЖКХ снизит тарифы на 20% Национализация системы ЖКХ поможет снизить тарифы на 20%, убежден Миронов

Москва30 июн Вести.Национализация системы жилищно-коммунального хозяйства в России позволит снизить тарифы на 20%. Об этом руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов заявил в интервью ИС "Вести".

В качестве примера он привел опыт Тамбовской области. По его словам, меры губернатора Евгения Первышова по переводу системы ЖКХ под управление региона созвучны с программными положениям партии.

Если это будет уже национализировано и методично, спокойно, планово каждый год будут выделяться деньги, системно будут все это (проблемы ЖКХ - прим. ред.) решать. Абсолютно правильное решение. … Более того, я абсолютно убежден, если провести аудит в системе жилищно-коммунального хозяйства, если пойти по пути Тамбовской области и национализировать [ее], можно вообще снизить тарифы процентов на 20 сказал Миронов

Также председатель партии предложил пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения. По его подсчетам, он должен составлять не менее 45 тысяч рублей.