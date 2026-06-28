Москва28 июнВести.Пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения предложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщил ТАСС. Он уточнил, что по подсчетам его партии, он должен составлять не менее 45 тысяч рублей.
Предлагаем пересчитать прожиточный минимум с сторону увеличения. Без учета кредитов у нас получилось почти 45 тыс. рублей, с кредитами - 53 тыс.отметил депутат
По его словам, при подсчетах "Справедливая Россия" использовала рекомендации Минздрава, касающиеся питания, а также учла все обязательные платежи.