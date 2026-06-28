Миронов предложил пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения Миронов предложил увеличить прожиточный минимум до 45 тысяч рублей

Москва28 июн Вести.Пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения предложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщил ТАСС. Он уточнил, что по подсчетам его партии, он должен составлять не менее 45 тысяч рублей.

Предлагаем пересчитать прожиточный минимум с сторону увеличения. Без учета кредитов у нас получилось почти 45 тыс. рублей, с кредитами - 53 тыс. отметил депутат

По его словам, при подсчетах "Справедливая Россия" использовала рекомендации Минздрава, касающиеся питания, а также учла все обязательные платежи.