В Совфеде заявили, что Россия может зеркально ответить на пиратство Запада Сенатор Басюк: РФ может зеркально ответить на игры в пиратов Запада

Москва12 авг Вести.В России на высшем уровне утверждена стратегия, при которой оппоненты Москвы после очередной игры в пиратов могут получить зеркальный ответ где угодно. Об этом заявил зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

В беседе с ТАСС он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что если страны Запада будут захватывать российские суда, то Москва ответит зеркально.

Наши оппоненты должны понять простую вещь: зеркальность – это не риторика, это стратегия, утвержденная на высшем уровне. И если Запад хочет играть в пиратов, пусть не удивляется, когда ответ придет в любом месте, где им будет больнее всего подчеркнул Басюк

Ранее в МИД РФ заявили, что противоправные проверки кораблей, которые были организованы в рамках операции "Ирини" у берегов Ливии, могут навлечь большие опасности на Евросоюз.