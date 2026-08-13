Грушко: в Европе услышали заявление Путина об ответе на захват судов

Европа услышала предупреждение Путина о захвате судов, заявили в МИД Грушко: в Европе услышали заявление Путина об ответе на захват судов

Москва13 авг Вести.В Европе, вероятно, услышали предупреждение российского лидера Владимира Путина о зеркальном ответе Москвы на захват ее судов в любой акватории. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

В беседе с журналистами в рамках IV форума "Арктика – регионы" дипломат утвердительно ответил на вопрос о том, услышали ли заявление Путина в Европе.

Ранее президент РФ в ходе завершающей стадии учений ТОФ заявил, что российская сторона ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.