Москва13 авгВести.В Европе, вероятно, услышали предупреждение российского лидера Владимира Путина о зеркальном ответе Москвы на захват ее судов в любой акватории. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
В беседе с журналистами в рамках IV форума "Арктика – регионы" дипломат утвердительно ответил на вопрос о том, услышали ли заявление Путина в Европе.
Ранее президент РФ в ходе завершающей стадии учений ТОФ заявил, что российская сторона ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.